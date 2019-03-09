في اليوم العالمي للمرأة.. أبرز النساء المؤثرات حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

استطاعت المرأة في مختلف الأزمنة والعصور أن تثبت قدرتها على التميز والنجاح في شتى المجالات، فمنهن من وصلن للاكتشافات والاختراعات التي غيرت العالم، ومنهن من غيرت تاريخ واقتصاد دول، لذلك يستعرض لكم "الخليج 365"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أبرز النساء المؤثرات حول العالم.

-الملكة رانيا

تعتبر الملكة الأردنية من أشهر السيدات في الوطن العربي التي تهتم بحقوق الطفل والمرأة، وواحدة من أقوى 100 سيدة في العالم، وأشهر السيدات الأوليات وأكثرهن تأثيرًا، كما أنها احتلت المركز الثاني في المنافسة على لقب أكثر النساء أناقة لعام 2011.

- الملكة فيكتوريا

حكمت بريطانيا 63 عاما، أطلق على الفترة التي حكمت فيها البلاد لاحقا وصف "العصر الفيكتوري". شهدت بريطانيا في عهدها طفرة كبيرة في المجالات كافة.

-أوبرا وينفري

تدير الإعلامية الأمريكية المعروفة شبكتها الإعلامية الخاصة. وقد ولدت في وسط فقير وعانت قبل أن تصبح أثرى أمريكية من أصل أفريقي. تصنف كواحدة من أكثر النساء تأثيرا في العالم.

- جرترود إليون

لقبت بقاهرة السرطان، سجل اسمها 45 براعة اختراع أشهرها اكتشاف علاج لمحاربة مرض اللوكيميا وهو سرطان الدم وعلاج للنقرس وكذلك من أهم اختراعاتها تطويرها عقاقير يمكنها كبح النظام المناعي لمساعدة الجسم على تقبل زرع الأعضاء، وقد حازت على جائزة نوبل في الطب.

-مارجريت تاتشر

عرفت بلقب المرأة الحديدية، وتولت منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا لمدة 11 عامًا وتوفيت سنة 2013. غيرت سياسات بريطانيا بشكل كامل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

-زها حديد

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تفردت بمجموعة من الإنشاءات المعمارية الغريبة والمتميزة حول العالم، ونالت العديد من الجوائز في فنون العمارة، وكانت من أوائل النساء اللواتي نلن جائزة بريتزكر في الهندسة المعمارية عام 2004، وحازت على الميدالية الذهبية الملكية ضمن جائزة ريبا للفنون الهندسية عام 2016، لتصبح أول امرأة تحظى به.

- أليس باركر

تمكنت المخترعة الأمريكية من أصل إفريقى، تسجيل براءة اختراع نظام التدفئة المركزى وبمقدرة هذا النظام توزيع وتنظيم الحرارة في المبنى ونقلها من غرفة لأخرى.

-ماري كوري

أول امرأة تفوز بجائزة نوبل، وواحدة من بين أربعة فائزين فقط بفئتين مختلفتين، الفيزياء والكيمياء، كما أنها المرأة الوحيدة التي فازت بالجائزة مرتين، واكتشفت البولونيوم والراديوم، وهي عناصر أساسية في تطوير الأشعة السينية، كما ساعدت كوري بتجهيز سيارات الإسعاف بالأشعة السينية خلال الحرب العالمية الأولى، لتصبح بهذا الحدث رئيسة الخدمات الإشعاعية في الصليب الأحمر الدولي.

-أنجلينا جولي

تحولت إلى امرأة تسعى لمساعدة الآخرين بشتى الطرق التي في وسعها والتي في غير وسعها. وهبت الكثير للأعمال الخيرية التي تتضمن مساعدة الفقراء، وتوفير الدعم المادي والمعنوي في مخيمات اللاجئين في مختلف دول العالم. وتبنت ثلاثة أطفال.

ريتا ليفي مونتالشيني

عالمة أعصاب إيطالية حازت على جائزة نوبل في العام 1986 في علم وظائف الأعضاء والطب، لاكتشافها وستانلي كوهين، عامل نمو الأعصاب، والذي يعني بروتين السيطرة على النمو في جسد الإنسان.

-ماريا تيلكس

تمكنت عالمة الفيزياء الحيوية من أن تجعل منزلها يعمل بالطاقة الشمسية بنسبة مائة في المائة ابتكرت مولدا يعمل على الكهرباء يعتمد على فرق درجات الحرارة لتوليد الكهرباء وتزويد المنزل بالكهرباء والحرارة.