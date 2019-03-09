بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. سيدات وضعن بصمتهن على اختراعات غيرت شكل العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يحتفل العالم في 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، ويشهد الاحتفال بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء، كتقدير لدور المرأة في مختلف نواحي الحياة، ولم يكن هذا الأمر منحة لها بل حصلت علية بعد مشقة حتى استحقت ذلك.

واستطاعت النساء في هذه القائمة مزاحمة الرجل بشكل كبير في كافة المجالات، وإثبات جدارتهن، وفيما يلي 5 اختراعات كان الفضل في وجودها للسيدات في العالم- وفق ما نشره موقع "thisisinsider".

- جوزفين كوشران

اخترعت جوزفين كوشران تلك الآلة في عام 1887، بهدف مساعدة النساء في غسل الصحون بسرعة أكبر، ودون تحطم الأطباق.

- أليس باركر

حصلت على براءة اختراع عام 1919 لإختراع أنهى استخدام الحطب والفحم في المنازل للتدفئة، حيث كان نظام التدفئة الذي اخترعته "باركر" قادراً على تنظيم درجة حرارة المبنى من غرفة الى غرفة وهو ما يعرف اليوم بنظام التدفئة المركزي.

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- ستيفاني كوليك

اكتشفت ستيفاني كوليك مادة "كيفلر"، التي تعتبر أقوى 5 مرات من مادة الفولاذ، لتقوم بعدا بتصميم السترة الواقية من الرصاص في عام 1966.

- مارجريت نايت

اكتسبت مارجريت براءة اختراع في عن جهاز يجعل قعر الأكياس الورقية مسطحة كما نعرفه اليوم، ما ساهم في انتشار استخدام الأكياس الورقية في وقت لم يكن فيه الأكياس البلاستيك موجودة. مما جعل اختراعها قفزة في عالم المبيعات.

- ماريون دونوفان

ففي عام 1951 سجلت براءة اختراع الحفاضات غير القابلة للبلل فى ولاية "انديانا" بأمريكا، مما أحدث تغيير كبير فى حياة كل أم وطفل فى هذا العالم، ويعود الفضل فى هذا الاختراع إلى أول طفل انجبته بعد أن تزواجت من "جيمس دونوفان" فى عام 1942.