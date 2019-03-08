كثيرًا ما تتطرق الدراسات العلمية، إلى اكتئاب الحمل والولادة التي تعاني منه أغلب السيدات حول العالم، والتي تكون خلالها بحاجة لاهتمام مضاعف، حتى تستطيع تحمل كثرة الأعباء التي تواجهها خلال تلك الفترة.
ومؤخرًا قررت سيدة بأستراليا، وهي أم لأربعة أطفال، شنق نفسها، عقب ولادتها طفلها الرابع، وانهيار زواجها، عقب استمراه 15 عاما، بسبب نوبة اكتئاب تعاني منها.
وبحسب ما ذكره موقع "ديلي ميل" فإن السيدة صاحبة الـ34 عاما أصيبت بالاكتئاب، عقب ولادة طفلها الرابع، ومن ثم قررت الانفصال عن زوجها، لتقرر شنق نفسها، والتخلص من حيتها، حتى إنها تركت بجانبها ورقة مكتوب عليها الآتي: "من فضلك لا تعتقد أني شخصية جبانة، أنا فقط لم يعد يمكنني التحمل بعد الآن".
وأوضح الزوج "شيان داوسون"، للطبيب الشرعي في بولتون، بأن مزاج زوجته تغير كثيرا عند توقفها عن جرعات أدوية معالجة الاكتئاب، وعقب انفصالهمابـ 11 أسبوعا، أبلغته زوجته بأنها لا تريد استرجاع أطفالها.
وأضاف بأن زوجته امرأة جميلة من الداخل والخارج، لكنها عانت من حالة اكتئاب حادة بعد ولادة طفلهما الرابع، وبدأت الخلافات، بينهما فقررا الابتعاد لفترة، لكن الزوجة قررت التخلي عن حياتها للأبد.
قائلًا: "كنا في علاقة لمدة 15 سنة تقريبا بعيدا عن الأسابيع الـ11 الماضية، حيث انهارت العلاقة، كان لدينا أربعة أطفال، وكان منزل العائلة في جولبورن، لكن بعد طفلنا الرابع، كانت الصحة النفسية لزوجتي سيئة للغاية".
كانت هذه تفاصيل خبر أسترالية تشنق نفسها عقب ولادة طفلها الرابع: "لم يعد يمكنني التحمل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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