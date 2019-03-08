هبة مجدي عن محمد محسن: "يمكنه إيصال المعلومات بسهولة للأطفال"

قالت الفنانة هبة مجدي، إن زوجها محمد محسن، يستطيع تقليد الأصوات الكرتونية بشكل رائع.

وأضافت مجدي، خلال استضافته وزوجته الفنانة هبة مجدي، ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "CBC": "أما بيقعد يقلد أصوات لدهب بنتنا بتبقى مبسوطة قوي، وعنده إمكانية إنه يوصل معلومات مهمة للأطفال بأسلوب شيق".

وأشار محمد محسن، إلى أنه يعمل على فكرة خاصة بالأطفال تتمحور حول فكرة المعلومات وسيسعى للانتهاء منها قريبًا.

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