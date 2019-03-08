6 اقتباسات لمصريات يمكن لـ"جوجل" الاستعانة بها في اليوم العالمي للمرأة

احتفل محرك البحث "جوجل"، اليوم الجمعة، باليوم العالمي للمرأة، الذي حددته منظمة الأمم المتحدة في الثامن من مارس من كل عام، وعرض شرائح تفاعلية بـ13 لغة من لغات العالم تتناول اقتباسات تحفيزية عن المرأة من الماضي والحاضر لأبرز المشاهير من السيدات الناجحات بمختلف أنحاء العالم.

ودعت تلك المقولات النساء إلى التحرر من قيودهن، والاعتماد على أنفسهن في الوصول للأهداف المرجوة، بالإضافة إلى عدم الاستسلام لليأس والإحباط ومواصلة الحلم والسعي نحو تطوير الذات لضمان مستقبل مشرق، خالِ من التخاذل والضعف.

ولم تتضمن الشرائح التفاعلية اقتباسات عن أي من السيدات المصريات الناجحات، وهو ما أثار تعجب البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ألمحوا إلى التاريخ المصري الحافل بالإنجازات النسائية في كافة المجالات، لذا يستعرض "هن" 6 مقولات حماسية لعدد من الكاتبات والناشطات المصريات.

- "إن إرداتي هي التي تحكمني وليس المكان أو الزمان أو الناس" - نوال السعداوي.

- "الرجال خصوا النساء أصحاب الإنجازات الهامة بأنهن ذو قدرات خاصة دوناً عن باقي النساء، ليتجنبوا الاعتراف بقدرات جميع النساء!" - هدي شعراوي.

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- "الحياة تيه لا حدود له، لكن أسوأ ما نفعله بهذا الصدد..هو أن نخشاها!" - عزة رشاد.

- "قيودي أضعها بنفسي حين أريد القيود، وحريتي أمارسها بإرادتي كما أفهم الحرية" - نوال السعداوي.

- "ليس خطأ كبيرًا أن تفعل ما تريد أحيانًا" - رضوى عاشور.

- "يربون البنت الصغيرة منذ طفولتها على أنها جسد فقط، فتنشغل به طوال حياتها ولا تعرف أن لها عقلاً يجب أن تنميه" - نوال السعداوي.

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