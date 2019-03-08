بالصور| في اليوم العالمي للمرأة.. مصريات تحدين الصعاب وتحولن لنماذج مؤثرة

يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، تكريمًا بالانجازات التي حققتها المرأة في كافة المجالات ودورها المؤثر في مجتمعها.

وبالتزامن مع هذا العام، يرصد "هن" بعض النماذج النسائية التي تحدت الظروف حولها وتغلبت على العوائق التي واجهتها ليصبحن مؤثرات فيمن حولهن، ويتلقين تكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مروة العبد: "سائقة التروسيكل":

داخل إحدى القرى الصغيرة بمحافظة الأقصر، كانت نشأة مروة العبد، المعروفة باسم "سائقة التروسيكل"، تحدت الظروف الصعبة التي عاشتها وقررت مساعدة نفسها وأسرتها، ورغم التقاليد الصارمة في صعيد مصر، اتجهت للعمل على التروسيكل، للإنفاق على أسرتها المكونة من 5 أفراد.

وفي ديسمبر الماضي، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي "سائقة التروسيكل" في قصر الاتحادية لتكريمها.

رضوى حسن.. أول مذيعة تليفزيون كفيفة في مصر:

أول مذيعة كفيفة تغلبت على التحديات التي واجهتها وحققت حلمها، فعملت على تطوير نفسها بعد نجاحها في الثانوية العامة والتحقت بكلية الإعلام وحصلت على كورسات التنمية البشرية، لتصبح أول مذيعة فاقدة للبصر بإحدى القنوات القضائية.

وكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم خلال حفل ختام تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل بعد أن أدارت الجلسة بكفاءة وحيوية.

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رحمة خالد.. بطلة في السباحة والتنس وكرة السلة ومذيعة:

بطلة السباحة والتنس وكرة السلة التي حصلت على العديد من الميداليات ودرست سياحة وفنادق، وعملت كمتحدثة رسميًا بالجمعية المصرية الاتحادية للإعاقات الفكرية لتدريب وتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة الفكرية.

وخلال صفحتها على "فيس بوك" كانت تعمل على التوعية بذوي الإعاقة في المجتمع وعرض النماذج الناجحة والمتميزة، ومثلت مصر في بطولات رياضية ومؤتمرات دولية مختلفة، وحصلت على أربع ميداليات 2 ذهب و1 فضية و1 برونزي.

ومثلت مصر في كوريا 2013 في مؤتمر الشباب العالمي وفي بطولة العالم للأولمبياد كمتحدث رسمي، وألقت كلمة للاعبين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد كبير من سفراء 28 دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لقاء الخولي.. مهندس ميكانيكي بدرجة دبلوم تجارة

تعلمت لقاء في ورشة والدها وصار حلمها إنشاء مركز للصيانة، وفي سن الحادية عشر بدأت تتعلم الميكانيكا حينما كانت تساعد والدها صاحب ورشة ميكانيكا بمركز إسنا في محافظة الأقصر.

وبعد وفاة والدها قررت ألا تغلق هذه الورشة وحصلت على كورسات ميكانيكا في أكبر مراكز الصيانة الخاصة بالشركات العالمية للسيارات رغم أنها خريجة دبلوم تجارة، لكن تمكنت من الحصول على شهادات فى هذه المهنة واشتغلت فترة فى إحدى هذه الشركات وحصلت على الخبرة الكافية التى تجعلها صاحبة هذه الورشة.

وكرمها الرئيس الرئيس السيسى فى الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى للشباب بمحافظة أسوان.

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