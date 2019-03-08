سما المصري: "أنا بجحة جدا وعمري ما هتغير"

لازالت الراقصة سما المصري، تحاول إثارة الجدل بتصريحاتها وصورها، خاصة في الفترة الأخيرة، بعدما قررت طرح خاصية "الأسئلة" عبر "ستوري الإنستجرام"، ومن ثم إعادة نشرها والإجابة عنها بشكل جرئ.

واليوم نشرت "سما" صورة جريئة لها عبر حسابها الشخصي عل موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "ابعتوا أسئلتكم في الستوري هرد عليها بداية من الساعة 10 بالليل".

وتابعت: "أجهزوا بالأسئلة وكل سؤال مهما إن كان إيه هرد عليه والله، أنا بجحة جدًا مش عارفة جايبة الجراءة في الرد دي منين بس أنا كدة وعمري ماهتغير، أنا بوش واحد مش زي الجماعه إياهم اللي بـ 100 وش".

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