إطلالات مميزة اعتمدتها ميغان ميركل في رحلتها إلي المغرب

اعتمدت دوقة ساسكس، ميغان ميركل، أزياء بأكثر من 110ألف جنيه إسترليني خلال جولتها في المغرب. أمضت “ميركل” ثلاثة أيام في دولة المغرب، ظهرت خلالها بمجموعة مترفة من الاطلالات بتوقيع كبريات دور الأزياء العالمية، واللافت في اطلالات الدوقة الحامل، والمنتظر أن تضع طفلتها في الربيع المقبل، أنها ذهبت إلى أسلوب الموضة المحافظة احترامًا لثقافة الشرق الأوسط، ما جعلها ملهمة حقيقية لأيّ امرأة محتشمة تبحث عن الأناقة.

وصلت دوقة ساسكس إلى المغرب معتمدة فستانًا أحمر ناريًّا من فالنتينو، تكلفته 600 جنيه إسترليني، وحملت حقيبة من العلامة نفسها باللون البيج المائل للوردي، مصممة من الجلد الطبيعي، مع حذاء من طراز الـpump بلون الحقيبة نفسها.

يعدّ اختيار ميغان ميركل مناسبًا لامرأة في الثلث الأخير من الحمل، بفضل قصة الفستان المزودة بطيات طولية أخفت حجم البطن، كما أنه مزود بأكمام طويلة مع قصة صدر لفّت الكتفين.

خلال جولة صباحية قامت بها ميغان ميركل في المغرب، اعتمدت تي شيرت بخطوط أفقية مع جاكيت كاكي من "جي كرو" وجينز أسود بتصميم مستقيم حدد الساقين، كما انتعلت زوجًا من حذاء البوت المصمم من جلد الغزال، مع عنق طويل امتد إلى تحت الركبة.

جاءت أهم اطلالات ميغان ميركل في المغرب بلا منازع، هي اطلالة اليوم الثاني، التي حضرت بها حفل استقبال في مقر إقامة السفير البريطاني في الرباط .

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اعتمدت الدوقة فستان بيج من دار الأزيار الراقية "ديور"، التصميم جاء مستوحًى من القفطان العربي ومميزًا من أعلى بصيحة الكاب، حملت معه حقيبة كلاتش مزينة برسوم عربية. وصل سعر القفطان إلى 90 ألف جنيه إسترليني.

في اليوم الأخير لـ دوقة ساسكس في المغرب ، اعتمدت فستان ماكس مستوحًى من روح الربيع التي انعكست في الورود المطبعة على الفستان الأزرق بالكامل. الفستان بتوقيع علامة كارولينا هيريرا.

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