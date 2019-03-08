الألوان التي تسيطر على الموضة في ربيع2019

تميل موضة الربيع إلى أن تكون من أكثر حيوية، وألوان مبهجة مقارنة بالشتاء. إنّ قائمة الاتجاهات التي يمكنكِ تجربتها خلال 2019 طويلة للغاية ، لذا عند إعداد خزانة ملابسكِ استعدادًا للربيع، ابدئي بالألوان.

عادةً ما تعني ألوان الربيع ألوان الباستيل، ظلال فاتحة من ألوان مثل الأصفر والأخضر والوردي والأزرق والأرجواني، لتغيّر اطلالة المرأة بعد أشهر من الأسود والبني والأزرق الداكن. بالفعل فقد قدمت دور الأزياء وكبار المصممين أزياءً تعكس مزيدًا من الجرأة في ربيع عام 2019 مع اللون الأصفر الذهبي والأخضر العشبي والبرتقالي المشرق، بدلًا من ظلال الباستيل التقليدية.

بعد جولة بين تيارات الموضة المرتقبة في الربيع المقبل، تم تحديد 7 ألوان متوقع أن تصعد إلى الواجهة:

الأصفر الذهبي

حتى قبل أسبوع نيويورك للأزياء الذي انتهى في سبتمبر الماضي، كان متوقعًا ظهور اللون الأصفر الذهبي لربيع 2019. على ممشى عروض الأزياء ، تم تقديم هذا اللون الغني كنغمة قوية تناسب الربيع، كما ظهر كاطلالات من الرأس إلى أخمص القدمين - طريقة مبهجة للترحيب بالطقس الحار.

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البرتقالي المشرق

امنحي خزانتكِ إشراقة جديدة مع قطعة برتقالية زاهية. يمكنكِ شراء البنطلونات المستقيمة الرائجة، أو فستان رسمي بلون واحد، أو على الأقل بلوزة موردة تناسب الربيع.

البرتقالي الداكن

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ظهرت الظلال الداكنة من البرتقالي على ممشى عروض أزياء ربيع عام 2019. إنه لون رائع للانتقال من الطقس البارد إلى طقس أكثر إشراقًا، بخاصة وأنه لون مستوحى من الخريف ولكن بلمسة أكثر إشراقة.

أوراق النعناع

مثل عودة أشعة الشمس الدافئة بعد أشهر من البرد، وهذا الظل المستوحى من أوراق النعناع الأخضر، هو إضافة منعشة إلى خزانة ملابسكِ الربيعية. ارتديه حتى أخمص القدمين ، أو اعثري على قطعة واحدة لتتوافق مع ألوان الباستيل الكلاسيكية.

الأخضر الليموني

ألوان النيون احتلت مكانة كبيرة خلال الشتاء، كذلك على ممشى عروض أزياء ربيع 2019 ، وقد انتبه المشاهير بسرعة إلى هذا الاتجاه. كوني مستعدة لظلال النيون، بخاصة الأخضر المائل إلى الليموني.

الأخضر العشبي

خلال عرض فندي في أسبوع ميلانو لخريف وشتاء 2019، ظهرت أوليفيا كالبو معتمدة سروالًا بأرجل عريضة، من مجموعة ما قبل الخريف التي أطلقتها دار فندي، نسقته مع سترة قصيرة وزوج من الصنادل الربيعية.

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