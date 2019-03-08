إطلاق حذاء"كونتيننتال 80" الرياضي الجديد في الأسواق

في إطار سعيها الدائم لدعم المجتمعات الإبداعية، قامت adidas بالتعاون مع ست مواهب من مدن المملكة العربية السعودية بإطلاق حملة إعلانية تم تصويرها في أماكن مختلفة من جدة للحذاء الجديد Continental 80.

وتمثل عودة حذاء Continental 80 بتصميمه البسيط وجماله البدائي إلى شوارع المملكة العربية السعودية رمزاً للتصميم الشعبي المحبب لدى عشاق الأحذية الرياضية المعاصرين. ويعدّ حذاء Continental 80 أحد أيقونات مجموعة adidas Originals للأحذية الرياضية

وتضم الحملة الإعلانية التي صُورت في أماكن مختلفة من مدينة جدة مريم مصلي، الصوت الرائد في المملكة العربية السعودية ومؤلفة كتاب "تحت العباءة" الفريد من نوعه والذي يحوي صوراً لألبسة الشارع قدمتها نساء سعوديات. وضمت الحملة أيضاً لمى العقيل، مصممة الأزياء الناشئة التي تحولت إلى شخصية مؤثرة. بالإضافة إلى الممثل والمخرج البارع إبراهيم باشا المشهور في المنطقة، وخريجة التسويق غالية محمودي عاشقة الموضة والأزياء، ومؤيد بغدادي، أحد اليوتوبيين السعوديين المعروفين، وخبيرة التسويق سوزان القاضي التي تحولت إلى خبيرة موضة. وكلُّ منهم عزز مظهره الفريد بحذاء Continental 80 الأبيض ليظهروا مدى ملاءمته لكل الأذواق.

وباعتبارها حملة إعلانية محلية، صُورت الحملة بكاميرا ندى حكيم، الشريكة في تأسيس The Loft ME، الاستوديو الإبداعي في جدة. كما تم تنسيق الأزياد من قبل رنا صعب، المعروفة بتنسيقها لأزياء المشاهير ومؤسسة Mirror Image Consulting. واختيرت مواقع التصوير لتبرز أبراج ومباني مدينة جدة بما فيها مبنى بوقتڤيليا وبرج بزنس بارك هيدكوارترز.

يأتي حذاء Continental 80 الرياضي الجديد بعدد من الألوان الرائعة تتميز بخطوط جذابة وألوان جريئة تنقل تصميم الحذاء إلى مستوى جديد لهذا الموسم. ويتميز الحذاء بجزء علوي مصنوع من الجلد الناعم ونعله المزدوج بحيث يعكس الأناقة والراحة في آن معاً.

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الألوان الجديدة من حذاء Continental 80 متوفرة الآن عبر متاجر Originals stores في دول مجلس التعاون الخليجي.

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