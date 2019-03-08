أفكار متنوعة من أسابيع الموضة تجعلكِ أنيقة في العمل

بدلات، تنانير، أحذية بكعب متوسط، اختيارات محدودة اعتادت المرأة أن تقتني منها اطلالة العمل، ما يصيبها بالملل بعد فترة محدودة، لا سيما وأنها اطلالة يومية تحمل انطباعات لصيقة عن الشخص.

قدمت موضة الشارع خلال أسابيع الموضة في نيويورك، وباريس، وميلانو، ولندن.

اطلالات عصرية تناسب العمل المكتبي، اعتمدت الشخصيات المؤثرة قطعًا تشع حيوية لتجدد اطلالات المرأة اليومية. في السطور التالية نتوقف عند بعض الصيحات الحديثة التي يمكن إدراجها ضمن خزانة الملابس العملية:

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قطعة بلون مشرق

حتى إذا كانت المرأة تعتمد البدلات الرجالي أو التايورات بألوان محايدة مثل الأسود والرمادي، عليها أن تستعين بقطعة عصرية مزدانة بلون عصري، مثل البرتقالي المشرق، أو الأخضر الليموني، أوظل من الزهري.

كذلك لا داعي لاقتصار الأمر على البلوزات العملية، بينما يمكنكِ اعتماد سترة برقبة طويلة مع لون مبهج لتجديد اطلالة العمل وإضافة لمسة عصرية.

البنطلون الجلد

قدمت الموضة هذا العام اختيارات متنوعة من البنطلون الجلد، بعد أن كان مقتصرًا على السكيني الذي لا تفضله أغلب النساء للعمل. شوهد البنطلون الجلد الواسع مع طول قصير يكشف عن تفاصيل الحذاء، كذلك ظهرت القصة الرجالية مع خامة الجلد، لتقدم اختيارًا أنيقًا لأيّ امرأة عاملة.

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البوت الأبيض

إذا قررتِ اعتماد اطلالة معتادة بلون محايد، فعليكِ إضافة قطعة واحدة تأخذكِ إلى مظهر أكثر أناقة، وهو البوت الأبيض برقبة مُهدلة، والذي يفضل تنسيقه مع تنورة ميدي، أو فستان ربيعي من الشيفون، وإضافة سترة مُصقلة تناسب طقس الشتاء.

الفساتين الربيعية

انتباهنا إلى أسلوب أنيق ظهر بشكل بارز في موضة الشارع هذا الموسم، وهو اعتماد الفساتين الربيعية المقربة إلى قلوب أغلب النساء في الشتاء، فلا تخلو خزانة أيّ امرأة من فستان مزين بالطبعات البرية أو الورود، لاسيما وأنها كانت صيحة بارزة في الربيع الماضي، لذلك يمكنكِ استخراج الفستان القريب إلى قلبكِ، وتنسيقه مع ملحقات شتوية مثل البوت والمعطف أو حتى موضة السكارف البارزة هذا العام.

الجمبسوت

لا مانع من اعتماد جمبسوت عصري مع سترة شتوية فاخرة وحذاء بكعب عالٍ، لتتحول هذه القطعة العصرية إلى مظهر يناسب المكتب، ولكن يفضل اختيار الألوان المحايدة، أو لون عصري مثل الأخضر لكن بظل داكن مثل الزيتوني.

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