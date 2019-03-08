يقي من السرطان.. تعرف على فوائد التنفس بعمق على جسم الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– أميرة عبد الرازق
تمارين التنفس بعمق، من الأشياء الهامة التي نجهل أهميتها، التي لا تقتصر فقط على إزالة التوتر والضغط العصبي، ولكن تزخر بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى، بحسب موقع "Times Of India".
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