كل ما تريدين معرفته عن رسم الحواجب ثلاثي الأبعاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تعتبر الحواجب من أكثر الأشياء التي تحدد شكل الوجه وتبرز جمال العين، لذا تحرص بعض النساء اللاتي تعاني من حواجب خفيفة اعتماد التاتو.

ومع تطور تقنيات التجميل ظهر صحية الميكروبليدنج وهي عبارة عن رسم الحواجب ثلاثي الابعاد التي تتميز بظهور الحواجب بشكل طبيعي مقارنة بالتاتو العادي، عن طريق ملء الفراغات وتحديد شكل الحاجب وتكثيف شعيراته، وإضفاء انحناء بسيط.

وتعد تقنية رسم الحواجب بالميكروبليدنج غير جراحية، ولا تحتاج إلى استخدام المخدر ولا تسبب النزف كالتاتو العادي، وتستغرق جلستين.

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ويتم استخدام في هذه التقنية قلم مخصص للرسم على منطقة الحاجب، حيث يتم رسم كل شعرة على حدة، على عكس تاتو الحواجب الذي يعتمد على الألوان القوية والرسومات الحادة والبارزة

وعند عمل الميكروبليدنج يوضع مخدر موضعي على منطقة الحاجب، وفي الجلسة الأولى يرسم حدود الحاجب الخارجية، على حسب شكل الوجه والرسمة التي تريدها السيد، والجلسة الثانية يرسم فيها شعيرات الحاجب كل شعرة على حده بشكل دقيق، ويفضل أن يكون مناسب لحجم وشكل ولون الحاجب الأصلي.

تعتبر هذه التقنية آمنة تمامًا على الجلد، حيث إن المواد المستخدمة غير ضارة بالبشرة ولا تسبب الحساسية، عكس التاتو أو رسم الحاجب بالقلم، فإن تقنية الميكروبليدنج يتم بها رسم كل شعرة على حدة مما يضفي شكل طبيعية على الحاجب.