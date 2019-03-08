أغرب التحديات انتشارًا عبر "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

أصبحت منصة السوشيال ميديا، مصدرًا لانتشار عدد من التحديات الطريفة والجريئة والجنونية، وآخر تلك التحديات "لف صوابعك حوالين رجلك" وهو تحدي صيني جديد، وفي هذا الموضوع ننشر لكم أكثر تحديات غريبة ذات الشعبية الكبيرة حول العالم.

تحدي ملامسة الأصابع

في الصين، نشر آلاف المستخدمين صورًا لإظهار ما إذا كان بإمكانهم ملامسة أصبع الإبهام بالأصابع الوسطى عند لف أيديهم حول أفخاذهم، لينجح البعض ويفشل البعض الآخر.

تحدي العشر سنوات

تحدي "10yearschallenge"، ويهدف إلى نشر صورتين للشخص الفارق بينهما 10 سنوات وذلك لإيضاح اختلاف الملامح والتغيرات الجسدية التي طرأت.

وشارك عدد كبير من الفنانين في تحدي "الـ10 سنوات"، أبرزهم كانت الفنانة رانيا يوسف والفنان هاني سلامة من خلال نشر صورتين توضح اختلاف ملامحهم في 10 سنوات.

تحدي كيكي

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تدور فكرة "تحدي كيكي"، حول الهبوط من السيارة أثناء سيرها، ثم الرقص على أنغام أغنية "In My Feelings" للمطرب الكندي، دريك، ونال ذلك التحدي شهرة واسعة، بعدما نشر حساب على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تحدي bird box

هو تحدى جديد اختاره الشباب ليكون أول تحدى حول العام 2019، والذي عادة ما تكون نهايته كارثية على صاحبه، وتحدى "بيرد بوكس" اقتبسه الشباب من فيلم bird box، للنجمة العالمية ساندرا بولوك.

والشباب من مختلف دول العالم حاولوا "تقليد" أحداث الفيلم بشكل خاطئ، حيث يقوم الشخص بإغماض عينيه بقطعة قماش والسير في تحدى يحاول خلاله ألا يصطدم بشىء، إلا أن جنون التجربة دفع البعض لدخول التحدى أثناء قيادة السيارة على الطريق السريع.

تحدي الجبن

لعبت المواد الغذائية دورًا في بعض الألعاب الرياضية أو المسابقات منذ آلاف السنين، ولا يختلف الحال كثيرًا هنا، حيث يتجمع أهالي مدينة جلوستر الإنجليزية في عطلة الربيع، على قمة كوبرز هيل، ذلك التل الرائع وشديد الانحدار أيضا، ويقوم أحدهم بإلقاء قرص من الجبن الجاف عبر المنحدر، وعلى المتسابقين اللحاق به نزولاً بانحدار شديد وخطير حتى خط النهاية.

تحدي الطين

عاد "تحدي الطين" الحماسي الشهير عالمياً إلى الإمارات. والذي يشمل الفعاليات الحماسية والمبتكرة، والكثير من الحفر والحواجز الطينية والموحلة أكثر من أي وقت مضى.