في اليوم العالمي للمرأة.. تعرف على قائمة أقوى 10 سيدات في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يوافق 8 مارس اليوم العالمي للمرأة من كل عام، ويشهد الاحتفال بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء، كتقدير لدور المرأة في مختلف نواحي الحياة، ولم يكن هذا الأمر منحة لها بل حصلت علية بعد مشقة حتى استحقت ذلك.

أعلنت مجلة "Forbes" العالمية عن قائمة أقوى النساء في العالم لـ2018، وشملت القائمة مجموعة من الشخصيات السياسية والمدراء حول العالم.

وكان التصنيف وفق مجموعة من المعايير التي تتضمنت مدى قوة التأثير والتغيير في الأوضاع السياسية والقدرة على اتخاذ القدرات وتحقيق نجاحات على المستوى الاقتصادي، والقدرة على الإدارة.

واستطاعت النساء في هذه القائمة مزاحمة الرجل بشكل كبير في كافة المجالات، وإثبات جدارتهن، وفيما يلي أقوى 10 سيدات في العالم.

10- جيني روميتي

هي الرئيسة التنفيذية لـ"IBM"، وتبلغ من العمر 62 عامًا، وجنسيتها أمريكية.

9- مارلين هيوسن

هي الرئيسة التنفيذية لشركة "Lockhead Martin" للصناعات العسكرية، البالغة من العمر 65 عامًا، وتحمل الجنسية الأمريكية.

8- آنا باتريسيا بوتين

وهي المديرة التنفيذية لمجموعة "Santander"، وتبلغ من العمر 59 عامًا، وتحمل الجنسية الاسبانية.

7- سوزان وجسيكي

وهي الرئيسة التنفيذية لشركة "YouTube"، البالغة من العمر 51 عامًا، وجنسيتها أمريكية.

6- ميليندا جيتس

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وهي أحد الشركاء المؤسسين لشركة "Bill and Melinda Gates"، وزوجة رجل الأعمال والمبرمج الشهير بيل جيتس، وتبلغ من العمر 55 عامًا، وجنسيتها أمريكية.

5- أبيجيل جونسون

وهي الرئيسة التنفيذية لشركة "Fidelity" للاستثمارات، وتبلغ من العمر 58 عامًا وتحمل الجنسية الأمريكية.

4- ماري بارا

وهي الرئيسة التنفيذية لـ"General Motors" وتبلغ من العمر 58 عامًا، وتحمل الجنسية الأمريكية.

3- كريستين لاجارد

وهي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وتبلغ من العمر 64 عامًا، وتحمل الجنسية الفرنسية.

2- تيريزا ماي

وهي رئيسة وزراء بريطانيا، وتبلغ من العمر 63 عامًا.

1- أنجيلا ميركل

وهي المستشارة الألمانية البالغة من العمر 56 عامًا.