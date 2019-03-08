اعتني ببشرتك على طريقة الروسيات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مارس 2019 07:34 مساءً - غالبية النساء الروسيات يتمتعن ببشرة وجه صافية ومتوردة وخالية من الشوائب، إلا أن أسراراً عديدة تقف وراء ذلك، فإذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة كبشرة الروسيات اعتني بها على طريقتهن. إليك التفاصيل...



الخلطات الطبيعية

تميل المرأة الروسية كثيراً الى استخدام خلطات طبيعية للوجه تشتمل على مواد مفيدة لصحة البشرة، من أبرزها: صفار البيض، الحليب، القشطة والزبدة، حيث أن هذه المكونات تشتمل على الكثير من المواد والفيتامينات والبروتينات المغذية للبشرة، والتي تؤدي دوراً فاعلاً في تنعيم البشرة وتحسين مرونتها ومحاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة فيها.



ماء الورد

بدلاً من غسول الوجه والصابون، الذي يحتوي في كثير من الأحيان على مواد مضرة للبشرة تسبب جفافها وتفقدها نضارتها، تقوم المرأة الروسية بغسل وجهها يومياً بماء الورد، الذي يعمل على تنظيف البشرة من الأوساخ ويمنحها النعومة واللمعان الطبيعي.



ماء الكرز والشمندر

لا تحبّذ المرأة الروسية كثيراً وضع مستحضرات المكياج في الأيام العادية، لكنها في المقابل تستخدم ماء الكرز لتوريد الشفاه بشكل طبيعي وجعل ملمسها ناعماً جداً، كما تستخدم ماء الشمندر لتوريد الوجنتين بعيداً عن البلاش.

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