"عقاب الخلع".. طعنة نافذة بالرئة لسيدة في كفر الشيخ

كان دائم التعدي عليها بالسب والضرب، وبعد استحالة استمرار الحياة بينهما، أقامت دعوى طلاق ضده وخلعته، متنازلة عن جميع حقوقها في سبيل أن "تنفد بجلدها"، ولكن كانت النتيجة أن طليقها طعنها ووالدتها في الشارع.

"ن.خ"، 26 سنة، ربة منزل، ترقد حالياً في الرعاية المركزة بمستشفى مطوبس المركزي بمحافظة كفر الشيخ، إثر تعرضها لعدة طعنات على يد طليقها، كما ترقد والدتها "ن.م"، 49 سنة، ربة منزل، في المستشفى نفسه الى جوار ابنتها، بينما ينتظر الأب ابنته وزوجته، أن تفيقا مما هما فيه.

الواقعة بدأت حينما تقدم "خميس ا"، البالغ من العمر نحو 55 عاماً، يعمل طباخا، بمحضر للشرطة حمل رقم 9898 لسنة 2019 إداري مركز شرطة سيدي سالم، يتهم "ا.ا.ع"، 31 سنة، عاطل، طليق ابنته بالتعدي عليها ووالدتها بالطعن بالسكين، أثناء زيارة إحدى قريباتهما بقرية أبو غنيمة التابعة للمركز، وحال مشاهدتهما في الشارع انهال عليهما بالسكين، انتقاماً من ابنته التي خلعته بحكم محكمة.

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وأوضح الأب، أن التقرير الطبي ذكر أن الزوجة والابنة مصابين بجرحين طعنين في الظهر نافذين للرئتين، ما أدى إلى ضمور الرئتين، مؤكدا أنهما ترقدان حاليا في غرفة العناية المركزة.

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