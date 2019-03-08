"كتاب صوتي" تطرح حلقتين من "سيكريت شوت" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

أطلقت شركة "كتاب صوتي" بمناسبة اليوم العالمي المرأة، حلقتين جديدتين من سلسلة "سيكريت شوت" للكاتبة عبير جمال، وهي أول سلسلة حلقات صوتية عن مجموعات السيدات السرية عبر موقع "فيس بوك"، تناقش مشكلاتهن.

وأتاحت الشركة تطبيق كتاب صوتي يمكن الاستماع إلى حلقاته بالمجان كاملة، وتقول "عبير" إن حلقات "سيكريت شوت" التي تنتج صوتيا تتناول بعض القضايا التي تخص المرأة، وتناقش عبر جروبات الفيس بوك".

وأضافتأ أن الحلقة الأولى كانت بعنوان "عنتر خان عبلة " وهي تتحدث عن الخيانة الزوجية للمرأة والرجل، والحلقة الثانية بعنوان "سترونج ولكن" وتتحدث عن مصطلح "استرونج اندبندنت" و"مان" الذى انتشر مؤخرا على السوشيال ميديا، وتكشف عن حقيقة كره السيدات الشديد لهذا المصطلح أو الشعار رغم رفعهن الدائم له.

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وأكملت: "أما الحلقة الثالثة فكانت بعنوان (أم بـ 100 أب)، وتتناول معاناة (السينجل مازرز) اللائي يتولين تربية أطفالهن بعد الانفصال عن الأب، وتأتي سلسلة (سيكريت شوت) التي تسجلها بصوتها الفنانة رنا سماحة، ضمن الإصدارات الخاصة والأصلية التي اتجهت شركة كتاب صوتى لإنتاجها مع عدد من إصدارات الكتاب الشباب".

ومن المنتظر أن تطلق الشركة عدد من الحلقات الأخرى تباعا، خاصة وأن الحلقة الأولى حققت نسب استماع عالية ولاقت استحسان الجمهور.

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