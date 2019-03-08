"سلمى" تقيم دعوى نفقة: "قلت أربط جوزي بالعيال.. والنتيجة سافر وهجرنا"

"أمي دمرت حياتي بعد ما مشيت وراها.. قالتلي اربطي زوجك بالعيال وفي النهاية تركني وهاجر وترك لي 5 أطفال لا أعرف كيف أنفق عليهم"، بهذه الكلمات أقامت "سلمى م" 23 سنة، دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة بطوخ ضد زوجها "عادل ن" والذي ترك البلاد، وهاجر دون أن تعرف مكانه.

وقالت "سلمى": "لم أكن أتصور أن إنجاب 5 أطفال سيكون السبب في هجران زوجي للبيت ولمصر كلها هربا من مسؤوليتهم"، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أنها عندما نفذت نصيحة أمها بـ"ربطه" بالعيال أنه سيتركها في أول الطريق، وبدلا من ان يترك لها أموالا لكى تربى بها أولاده ويعينها على مصاعب الحياة، تخلى عنها.

زوج "سلمى" ترك لها خطاب قبل أن يغادر قال فيه "لقد سافرت إلى إحدى الدول الأجنبية"، لتجد نفسها في كارثة، فهي تمتلك أي مؤهل أو تحترف مهنة، تستطيع من خلالها أن تعمل وتنفق على أولادها الصغار.

Advertisements

طالبت الزوجة في دعوتها البحث عن زوجها، من أجل ينفق على أبنائه على أولاده، مؤكدة أنها لا تستطيع أن تواجه متاعب الحياة وحدها ومعها 5 أطفال.

​