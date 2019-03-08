حرصت الفنانة إنجي المقدم، على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، على طريقتها الخاصة. ونشرت "المقدم" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور قديمة لوالدتها، وجدتها، مُعلقة: "لقد نشأت من قبل هاتين المرأتين القويتين .. لكل منهما طريقها الخاص". وتابعت: "أعتقد أنني تحولت إلى مزيج منهم على حد سواء .. أو على الأقل آمل أنني فعلت ذلك". ويحتفل العالم، اليوم الجمعة 8 مارس، باليوم العالمي للمرأة، للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. Advertisements ​

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كانت هذه تفاصيل خبر إنجي المقدم تحتفل باليوم العالمي المرأة بصور جدتها ووالدتها: "أنا مزيج منهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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