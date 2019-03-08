8 وزارات و15% من مقاعد البرلمان.. 8 أرقام تكشف مكانة المرأة المصرية

يحتفل العالم، اليوم الجمعة 8 مارس، باليوم العالمي للمرأة، للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم، وسبق أن اختارت مصر 2017 عاماً للمرأة المصرية.

تستعرض"الوطن" في النقاط التالية، ما يتعلق بنسب تمثيل المرأة في المؤسسات العامة والخاصة في مصر، وفقا لإحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

1 - تشكل النساء ما نسبته 43% من إجمالي العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

2 - تتراوح نسبة المناصب القيادية التي تشغلها المرأة في الجهاز الإداري، بين 27% و28%.

3 - تشغل المرأة في مصر 8 حقائب وزارية في الحكومة الحالية، بما نسبته 25% من وزراء الحكومة.

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4 - تشكل المرأة في مجلس النواب ما نسبته 15%، بإجمالي 90 نائبة برلمانية.

5 - تخرج من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة 205 من القيادات الوسطي، منهم 48% من السيدات.

6 - يعاون وزراء الحكومة 41 معاوناً في 13 وزارة منهم 17 امرأة.

7 - تمثل المرأة 5% من قيادات المحليات، وتشغل 6.7% نائب وزير، و24.6% مديراً عاماً.

8 - شهدت مصر تعيين أول سيدة في منصب المحافظ في عام 2017، وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي المصري.

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