في يومها العالمي.. تمكين المرأة العربية إنجازات تتواصل

مكاسب كبيرة بلا شك حققتها المرأة العربية على مدار العام الماضي وحتى في العام الحالي تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، خاصة أنه سيحسب لعام 2019 أنه العام الذي وصلت فيه أول امرأة عربية لمنصب وزير الداخلية في لبنان.

إنجاز المرأة العربية في لبنان جاء واضحا من خلال تغريدة لرئيس حكومة لبنان، سعد الحريري، بمناسبة يوم المرأة العالمي اعتبر فيها أن عدم الاستفادة من طاقات المرأة خسارة وطنية، أما وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن فغردت عبر حسابها على "تويتر" بالقول: "في يوم المرأة العالمي، لا بد من تحية مزدوجة، الأولى للمرأة اللبنانية التي أفتخر بها وأدعوها لتقديم المزيد من النجاحات والإنجازات".

وأضافت "الحسن": "والثانية للرجل اللبناني الذي بات يؤمن أكثر فأكثر بضرورة تكافؤ الفرص والتساوي بالحقوق بين الجنسين. معا نحو التكامل لتحقيق نمو مستدام في مجتمعنا".

وترصد "الوطن" بعض من النجاحات التي حققتها المرأة العربية من خلال الأسطر المقبلة.

- مصر.. مكاسب تتوالى

كان لتمكين المرأة اهتماما بالغا لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولما لا وهو الذي قال ذات يوم: "أنا وزير المرأة". لم يكن مجرد كلام للدعاية بل تحول إلى خطوات ملموسة فعلى سبيل المثال تمثل المرأة 25% من تشكيل الحكومة الحالية بواقع 8 وزارات، وهي النسبة الأعلى في تاريخ تمكين المرأة.

- أول وزيرة داخلية

شهد عام 2019 الحديث الأكبر على صعيد تمكين المرأة العربية ودعمها بعد أن تقلدت اللبنانية ريا الحسن منصب أول وزيرة داخلية في لبنان والوطن العربي، وهو المنصب الذي لطالما كان قاصرا على الرجال، حيث جرت العادة أن تكون المرأة بعيدة عن الوزارات السيادية. خطوة لاقت إشادة دولية واسعة ومجتمعية حيال موقف الحكومة اللبنانية بقيادة سعد الحريري من دعم وتمكين المرأة.

- أول رئيسة برلمان:

في ديسمبر العام الماضي انتخب البرلمان البحريني الأكاديمية والناشطة فوزية زينل رئيسة له، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المملكة، بعد أن نجحت في الانتخابات التي جرت في نوفمبر عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية، ليمثل هذا المنصب انتصارا جديدا للمرأة العربية.

- جائرة نوبل للعراقية نادية مراد

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واحدة من أبرز إنجازات المرأة في الوطن العربي على الصعيد العالمي، كذلك كان حصول العراقية نادية مراد على جائزة نوبل في مجال السلام، لدورها في مقاومة الاعتداءات الجنسية والتعذيب، خاصة وهي التي كانت ذات يوم إحدى ضحايا تنظيم "داعش" الإرهابي، بالإضافة إلى إسهاماتها في العمل الإنساني.

- المساواة بين الرجل والمرأة في تونس

في خطوة أثارت الجدل، أقر البرلمان التونسي قانوناً ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وحصلت كذلك المرأة على حقوق متساوية مع الرجل في إدارة شؤون الأسرة، والحق في أن يحصل أبناؤها على اسمها إذا رغبوا في ذلك.

- تجريم العنف ضد المرأة في المغرب

أقر البرلمان المغربي العام الماضي، قانونا يجرم العنف ضد المرأة، وهي خطوة مثلت انتصارا للمرأة المغربية، إلا أن هناك انتقادات طالت القانون لعدم وجود تعريف واضح به فيما يتعلق بمفهوم العنف ضد المرأة.

لكن يضاف إلى ذلك إتاحة القانون المغربي للمرأة الحق في العامل كاتبة عدل، وهو المنصب الذي لطالما كان مقتصرا على الرجال فقط.

- المرأة في السعودية خطوات ملموسة

باتت السلطات السعودية وخاصة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مقتنعا بمزيد من التمكين للمرأة في المملكة، وأكثر انفتاحا حيال ذلك.

العام الماضي بات بإمكان النساء الانتساب للجيش وإن كانت هناك شروطا، لكنها تمثل إنجازا، وكما منحت المرأة الحق في قيادة السيارة، وتقلد بعض الوظاف التي كانت من قبل ممنوع على النساء مزاولتها، وبات من حق المرأة السعودية كذلك حضور مباريات كرة القدم.

- مسيرة تتواصل لدعم المرأة في الإمارات

اكتسبت المرأة الإماراتية مزيدا من الحقوق بقرار رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهبان رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، لتشكل دفعة جديدة للمرأة الخليجية التي تناضل من أجل مزيد من التمكين لها.

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