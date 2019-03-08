بالصور| في اليوم العالمي للمرأة.. بوتين "فارس" وسط الحسناوات

حرص الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق الـ8 من مارس من كل عام، أمس حيث امتطى الخيل، مع عدد من الحسناوات.

الفتيات اللاتي شاركن بوتين جولته، هن من الشرطة الروسية، وبثت لقطات احتفال بوتين في أرجاء روسيا.

ويحرص بوتين على ركوب الخيل، حيث وسبق أن نُشرت له صور على ظهر خيل وهو عاري الصدر في سيبيريا.

وظهر بوتين البالغ من العمر 66 عامًا، على التلفزيون الرسمي وهو يرتدي سروالًا من الجينز، وسترة بها فرو و يمتطي حصان بني اللون، وبصحبة شرطيات يمتطين جيادًا بيضاء.

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