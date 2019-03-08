في اليوم العالمي للمرأة.. تعرف على رائدات السينما المصرية

صاحبات إسهامات بارزة لا يستطيع التاريخ تجاوزها، كن موجدات منذ البداية يساعدن يدا بيدا، ويرسين القواعد الأولى، في الوقت الذي دخلت صناعة السينما إلى مصر بعد فترة وجيزة من ميلادها الأول في العاصمة الفرنسية باريس.

كانت السيدات حاضرات ولهن إسهامات بارزة في صناعة السينما المصرية خاصة في سنوات تأسيسها الأولى، وفي اليوم العالمي للمرأة تقدم "الوطن"، نبذة عن صاحبات الدور الأبرز في صناعة السينما:

- عزيزة أمير:

من مواليد طنطا عام 1901، تعد أول مخرجة ومنتجة مصرية، ومن أوائل المخرجات في العالم، كانت البداية عندما شاركت في إخراج وإنتاج فيلم "ليلى" عام 1927، كأول فيلم مصري صامت، وعرض بحضور أحمد شوقي وطلعت حرب، الذي قال لها إنها تمكنت من إنجاز ما لم يتمكن الرجال من إنجازه.

وبعدها بعامين قامت بإخراج فيلم بعنوان "بنت النيل"، توالت إسهاماتها حيث حولت منزلها إلى ستوديو سينمائي، وقامت بتأسيس شركة للإنتاج "إيزيس فيلم"، عام 1928.

- فاطمة رشدي:

ممثلة، مؤلفة ومخرجة مصرية ولدت في الإسكندرية عام 1908، وصلت إلى النجومية وهى في الـ 17 من عمرها حيث لقبت بـ "سارة برنارد الشرق، وكونت فرقتها الخاصة باسم "فرقة فاطمة رشدي المسرحية" عام 1926.

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أخرجت فيلم "الزواج" عام 1933، وهو يحمل رقم 19 في قائمة الأفلام المصرية المنتجة، شاركت في تأليفه إخراجه وتمثيله، أمام محمود المليجي، أطلقت الدولة اسمها على أحد الشوارع في محافظة الجيزة لتكريم لها على مشوارها الفني.

- بهيجة حافظ:

مخرجة منتجة وممثلة مصرية ولدت في حي محرم بك بالإسكندرية، عام 1908، تعتبر أول مؤلفة موسيقية مصرية، حيث قامت بتأليف الموسيقى التصويرية لـ 8 أفلام، وأنشأت أول نقابة عمالية للموسيقيين عام 1937، وظلت قائمة حتى عام 1954، وكانت أول مصرية تقبل عضوة في جمعية المؤلفين الفرنسية فى باريس.

أنشأت "بهيجة" شركة للإنتاج السينمائي تحت اسم "فنار فيلم"، أنتجت من خلالها عدد من الأفلام، كما شارك فيلمها "ليلى بنت الصحراء" في مهرجان برلين السينمائي، ليكون الفيلم المصري الأول الذي يشارك في المهرجان.

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