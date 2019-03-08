بعد "واقعة الإسكندرية".. كيف تحمي أطفالك من غاز الكلور؟

أكثر ما يزيد على 40 تلميذا بمجمع مدارس السيوف، في محافطة الإسكندرية، تعرضوا للاختناق نتيجة تسريب حدوث شرخ في مواسير الكلور، إذ جرى نقلهم إلى مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم بكلية طب القصر العيني، الأضرار الصحية التي تصيب الأشخاص الذين يتعرضوا لغاز الكلور على النحو الأتي:

- يعمل غاز الكلور على تهيج الجهاز التنفسي.

- يؤدي إلى احتقان الشعب الهوائية.

- التعرض لفترة طويلة لغاز الكلور.. يصيب الشخص بالاختناق وربما يصل الضرر إلى الوفاة.

- وفي حال التماس غاز الكلور مع الجلد.. يؤدي إلى الإصابة بالحساسية والحروق.

وفي حديثه لـ"هن"، ذكر الدكتور أحمد عبد الغني، استشاري السموم الإكلينيكية بالقصر العيني، أن تسريب غاز الكلور يؤدي إلى التهاب في مجرى الهواء وضيق في التنفس، وفي حالات الاختناق الشديدة يؤدي إلى الوفاة.

وأعطى "عبد الغني" النصائح التي يجب اتبعها عند استخدام غاز الكلور سواء التجارب العملية بالمدارس أو إدخاله ضمن المواد التنظيف في المنزل:

Advertisements

- عند استخدام غاز الكلور ضمن التجارب العملية لابد أن يكون في مكان مفتوح.

- لابد من المراقبة الجيدة والإبلاغ عند تسريب الغاز.

- يجب توفير الوحدة الصحية بالمدارس، حيث يتوافر بها أنابيب الأوكسجين لإنقاذ الحالات الطارئة.

- وفي حال استخدام غاز الكلور ضمن المواد التنظيفية، لابد من غلق العبوة جيدًا.

- وضع رسومات مرعبة على العبوة حتى لا يقترب منها الأطفال.

​