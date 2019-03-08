بالصور| بباقة ورد.. السلطانة هويام تحتفل باليوم العالمي للمرأة

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احتفلت الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة في الوطن العربي بـ"السلطانة هويام"، باليوم العالمي للمرأة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وقالت "أوزرلي" باللغة الإنجليزية: "الولايات المتحدة تذكرنا اليوم بمناسبة هامة، يجب اعتبارها أمرًا مسلمًا به.. تذكرنا بالمساواة يدًا بيد والتماسك والدعم، مع الثقة في مستقبل أفضل للجميع".
وأرفقت "السلطانة هويام" صورة لها بإطلالة محتشمة، تجمع بين اللونين الأبيض والرمادي، ممسكة بباقة كبيرة من الزهور.
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حصدت خلال الدقائث الماضية، على آلاف تسجيلات الإعجاب وعشرات التعليقات، المهنئة باليوم العالمي للمرأة.
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