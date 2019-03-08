هدايا وإجازات واحتفالات.. هكذا يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

احتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام، ويتم فيه الاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء؛ فكل دولة لها طقس خاص ما بين احتفالات وتظاهرات غاضبة تطالب بمزيد من الحريات للمرأة، لذلك يستعرض لكم "الخليج 365" طرق احتفال دول العالم باليوم العالمي للمرأة.

-الصين:

تمنح العديد من الشركات للموظفات نصف يوم العمل كعطلة، وتقديم الهدايا للنساء تعبير عن الحب، ويعتبر هذا اليوم مميز لإطلاق حملات التسويق والخصومات.

-بريطانيا

يتم الاحتفال في لندن عن طريق التظاهرات في وسط العاصمة البريطانية للمطالبة بالمزيد من حقوق المرأة، وتقديم زهور "الميموزا" الصفراء باعتبارها رمزا لقوة ورقة النساء.

- فرنسا

تحتفل فرنسا باليوم العالمي للمرأة، عن طريق عرض لوحات نساء بعيون فنانين تشكيليين، بالإضافة إلى أعمال تشكيلية من صنع نساء فرنسيات في متحف اللوفر.

- المغرب

يحتفل المغرب عن طريق ارتداء جلابيب مكتوب عليها عبارات تندد بالتحرش الجنسي، والبطالة والإعلام المسيء للمرأة.

- مصر

الاحتفال في مصر عن طريق بعض الأنشطة الثقافية التي تخص المرأة، وكيفية دعم حقوقها وتضم هذه الندوات منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة.

وفي لافته رائعة احتفل مطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، باليوم العالمي للمرأة، مع المسافرات داخل صالات السفر والوصول بمختلف مباني المطار، ووزع فريق العلاقات العامة الورود والهدايا التذكارية على السيدات المسافرات احتفالاً بهذه المناسبة.

-ألمانيا:

تعتبر المانيا الوحيدة، التي تجعل من اليوم العالمي للمرأة عطلة رسمية للاحتفال بهذه المناسبة.

وشهد هذا العام لفتة من وزيرة الدولة الألمانية لشئون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب، فرانزيسكا جيفي بمشاركة عمال شركات النظافة في جمع القمامة من أمام المنازل احتفالا باليوم العالمي للمرأة، إذ استقلت أحد السيارات التابعة لجمع القمامة من المنازل ليفاجئ المواطنين.

- روسيا

تحتفل نساء روسيا باليوم العالمي للمرأة مع العائلة والأصدقاء المقربين، فيتناولون الأطعمة التي يصنعونها في الأعياد، وتتلقى النساء العديد من باقات الورود، والهدايا ويحتفل التلفزيون الروسي بهذه المناسبة بعرض أفلام عن أعظم النساء الروسيات وأكثرهم تأثيرا في المجتمع.

ويشارك الرجال النساء الاحتفال عن طريق القيام بأعمال المنزل وإعداد الطعام حتى يتسنى لزوجاتهم الحصول على قدر من الراحة والاحتفال بهذا اليوم.

-كوريا:

يتم الاحتفال عن طريق خروج ناشطات يحملون لافتات كتب عليها "تمكين المرأة" أثناء مسيرتها خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.