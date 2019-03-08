محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: واصل الأطباء والخبراء جهودهم هذا الأسبوع في فحص المزيد من الأدوية الحديثة والمستخدمة، في إطار عمل المنظمات الصحية الدولية والمحلية لضمان أفضل خدمة للمرضى. يستعرض "الكونسلتو" - أحد إصدارات وكالة أونا للصحافة والإعلام التي تضم أيضاً "الخليج 365 ويلاكورة ووكالة أونا"، أبرز أحدث الموافقات على الأدوية والتحذيرات التي جاءت في هذا الأسبوع. اضغط للتفاصيل... بخاخ يعالج الاكتئاب وعلاج مصنوع من البراز.. نشرة الأدوية في أسبوع

كانت هذه تفاصيل خبر قاوم الاكتئاب بـ"بخة" وعلاج من مادة غريبة.. جديد الأدوية في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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