فيديو| هنا الزاهد تطهو "مكرونة بالبشاميل" لأحمد فهمي: أحلى من بتاعة ماما

حلت الفنانة هنا الزاهد، وخطيبها الممثل أحمد فهمي، ضيفان على إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يذاع عبر فضائية DMC، وتحدثا خلال الحلقة عن الحياة الزوجية وما فيها من أمور تتعلق بالطبخ والمنزل.

ونشرت "هنا" مقطع فيديو ترويجي من مشاركتها في الحلقة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وطلبت من متابعيها رؤية الحلقة المقبلة من البرنامج الإثنين المقبل.

احتوى الفيديو على جزء دعائي للحلقة، والتي تضمنت عرض صور من حفل خطبتهما، وقالت إسعاد يونس، "عصافير"، وكذلك لقطات مصورة من وجودهما معا للتسوق، وفي "الجيم"، وغيرها من الأماكن.

وروى فهمي قصة تعارفهما معا، ثم تطرقا للحديث عن الطعام، فقال أحمد، "أنا بحب المكرونة بالبشاميل"، لترد عليه هنا، "أنا هدوقهالك"، ثم موجهة كلامها لإسعاد يونس، "أنتوا معندكوش"، فترد الأخيرة، "يا عيني يا ابني".

وتضمنت الحلقة فقرة في المطبخ، حيث طهت هنا مكرونة بالبشاميل، وقالت عنها، "دي أحلى من بتاعة ماما"، فباغتتها إسعاد يونس بزغروطة.

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