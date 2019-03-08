كيم كارداشيان تخطف الأنظار ببدلة شفافة أظهرت ملابسها الداخلية في باريس

تُعرف نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، بأنها أحد رموز الموضة، والتي ظهرت مؤخرا في واحدة من المدن الأكثر أناقة في العالم بملابس مثيرة كعادتها.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين مجموعة من الصور لكيم، والتي ارتدت بدلة "بادي سوت" bodysuit" ضيقة شبه شفافة من أجل التنزه مساء في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء، وقد كشفت عن جسدها الرشيق ومنحنياته المثيرة من خلال البدلة المٌزينة بطبعة النمر باللون البني والتي أبرزت ملابسها الداخلية السوداء.

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وظهرت النجمة العالمية البالغة من العمر 38 عاما، مفعمة الحيوية والثقة، أثناء تنزهها في باريس، وصففت شعرها في موجات رائعة لينسدل بطبيعته على ظهرها وكتفيها واختارت مكياجا ناعما لإكمال إطلالتها، ولتوفير بعض الدفء لمقاومة درجات الحرارة الباردة، ارتدت معطفا مخمليا أسودا وهي في طريقها لركوب سيارتها.

تعتبر نزهة كيم هي الأولى التي عادت فيها إلى باريس بعد محنتها المروعة في أواخر عام 2016، عندما تعرضت للسرقة تحت تهديد السلاح من قبل عصابة من اللصوص مكونة من خمسة رجال مسلحين يرتدون أقنعة وملابس تحمل علامات الشرطة. في حوالي الساعة الثالثة صباحا، ووقتها دخل اللصوص مبنى فندقها بعد السماح لهم بالدخول، وأخبرت المسلحين أن لديها أطفالًا في المنزل عندما دخل اثنان منهم غرفتها ووضعوا السلاح على رأسها.

سرق اللصوص صندوق مجوهرات بقيمة 6 ملايين يورو (6.7 مليون دولار / 5.24 مليون جنيه استرليني) وخاتم بقيمة 4 ملايين يورو (4.5 مليون دولار أميركي / 3.5 مليون جنيه استرليني)، وفي أعقاب هذه الحادثة، طارت كيم على الفور إلى الولايات المتحدة بطائرة خاصة، ولم تعد إلى فرنسا في يونيو/حزيران 2018، لحضور عرض "لويس فيتون" لربيع / صيف 2018 في أسبوع الموضة في باريس.

تحدثت كيم بصراحة عن قرارها بالعودة إلى المدينة، قائلة "لدي الكثير من الذكريات الخاصة في باريس. آمل أن تكون هذه الرحلة جيدة جدًا حتى أتمكن من البدء في تذكر كل الأشياء الرائعة عن باريس، وليست الحادثة المروعة التي تعرضت لها".

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