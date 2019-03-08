بالصور| انتقادات على قصة شعر لقاء الخميسي.. وخبيرة: "موضة 2019"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

فاجأت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بنيو لوك جريء غير الذي اعتاد عليه محبوها ومتابعوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

"لقاء" اختارت قصة شعر "الجرسون" أو "Boy cut"، وهي تصفيفة يعتبرها البعض "ذكورية"، إذ تعمدت على تخفيف شعرها إلى درجة كبيرة ومساواته كاملًا بطول واحد.

تعليقات متابعيها على "إنستجرام" انهالت على "اللوك الجديد"، منتقدين التصفيفة الجديدة، إذ قال متابع: "مش حلو خالص يا لقاء"، وآخر: "اللوك دا مش حلو"، وأضاف ثالث: "وحش أوي اللوك عليكِ أنتِ جميله جدًا ليه كده"، وقالت متابعة: "على فكره أنتِ عسوله قوي وقمر بس بشعرك أجمل وهو طويل".

لم تكن لقاء الخميسي أول من تظهر باللوك بل ظهرت نجمات بنفس قصة شعر "الجرسون"، منها الفنانة منة شلبي ويسرا اللوزي والمطربة سميرة سعيد، وياسمين رئيس.

"قصة الجرسون موضة عام 2019"، تقول خبيرة الموضة والأزياء شيماء الحسيني لـ"الخليج 365"، متابعة: "لا ترتبط بعُمر محدد للنساء بل تصلح لصاحبات الوجه الدائري، والوجه المربع يمكنهم تطبيقها مع بعض التدرّجات التي لا تتخطى أول العنق"، ناصحة صاحبات الوجه البيضاوي بعدم اعتمادها إلا إذا كان بمستوى الكتفين.

يمكنك الاطلاع على الألبوم المرفق بالموضوع، وأن تجربي تصفيفة شعر "الجرسون" على طريقة هؤلاء النجمات.