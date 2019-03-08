انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرّف على أكثر العرب نيلاً للجنسية في أوروبا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 8 مارس 2019 02:41 مساءً - أظهرت إحصائية أوروبية رسمية منح 825 ألف أجنبي الجنسية الأوروبية بشكل عام خلال 2017، وهو ما يمثّل تراجعاً مقارنة بالعام 2016، الذي منحت فيه دول التكتّل الأوروبي الجنسية لـ995 ألف أجنبي.

وتصدّر المغاربة، وفق الإحصائية الصادرة عن بيانات مركز الإحصاء الأوروبي (أوروستات)، الأربعاء الماضي، قائمة شعوب الأرض الحاصلين الجنسية الأوروبية خلال عام 2017، مع حصول 83% منهم عليها في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وهي البلدان الأوروبية التي تضم أكبر الجاليات المغربية في القارة العجوز.

وضمت قائمة الإحصائية أكثر من 20 جنسية، حصل على المواطنة الأوروبية 4 دول عربية أخرى؛ ويتعلق الأمر بالجزائريين والسوريين والتونسيين والعراقيين.

وتوصلت الإحصائية إلى أن 67 ألفاً و900 مغربي نالوا في العام 2017 الجنسية الأوروبية.

وجاءت إيطاليا كأعلى دولة أوروبية حصل المغاربة على جنسيتها، بـ22 ألفا و645 شخصاً، تليها إسبانيا بـ17082، ثم فرنسا بـ16687، وبلجيكا بـ5084، ثم هولندا بـ2960، فألمانيا بـ2389، وأما المغاربة الذين حصلوا على جنسيات دول أوروبية أخرى؛ مثل السويد وبريطانيا والبرتغال، فتقل أعدادهم عن 400.

وتصدرت فرنسا قائمة الدول الأوروبية التي حصل الجزائريون على جنسيتها خلال 2017؛ بـ20 ألفاً و236 جزائرياً، ثم إيطاليا 1152، ثم إسبانيا 979، فبلجيكا بـ619، كما حصل الجزائريون على جنسيات دول أخرى مثل ألمانيا وبريطانيا والسويد وغيرها.

وحصل 13 ألفاً و515 سورياً على الجنسية الأوروبية، وكانت السويدية أكثرها بــ8635، تلتها ألمانيا بـ2479، ثم بريطانيا بـ336، فبلجيكا 243، وفي المرتبة الخامسة حلّت هولندا بـ240. كما حصل العراقيون على جنسيات دول أخرى أبرزها قبرص واليونان وفنلندا.

كما مُنح 12 ألفا و551 تونسياً الجنسية الأوروبية، أكثر من نصفها في فرنسا؛ بـ7045، وفي المرتبة الثانية إيطاليا 3187، وألمانيا بـ1125، ثم بلجيكا بـ454، فالسويد 237.

كما نال مئات التونسيين جنسيات دول أوروبية أخرى؛ أبرزها بريطانيا وهولندا والدنمارك.

ومنحت دول الاتحاد الأوروبي جنسياتها لـ11 ألفاً و199 عراقياً، أكثر من نصفهم حصلوا عليها من ألمانيا 3480، ثم السويد 3272، في حين حلّت هولندا في المرتبة الثالثة بـ1395، ثم بلجيكا بـ930، فبريطانيا 836، كما حصل العراقيون على جنسيات دول أخرى؛ مثل فنلندا والدنمارك وفرنسا والنمسا.

وأوضح بيان هيئة "أوروستات"، الأربعاء الماضي، أن أكثر الأجانب الذين حصلوا في العام 2017 على المواطنة الأوروبية بعد المغاربة هم الألبان؛ بـ58 ألفاً و900 ألباني، ثم الهنود بـ31600، فالأتراك بـ29900، وفي المرتبة الخامسة الرومانيون بـ25 ألفاً.

وتُظهر الإحصائية الأوروبية تضاعف عدد البريطانيين الذين حصلوا على جنسية دول أوروبية أخرى بنسبة 127%، ليقفز عددهم من 6555 بريطانياً في 2016 إلى 14911 في العام 2017.

وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في ظل المخاوف المتصاعدة من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والخلافات الحادّة داخل بريطانيا، وبين لندن والاتحاد الأوروبي؛ بشأن تفاصيل خطة الخروج.

وتتحدث هيئة "أوروستات" عن أكثر الدول الأوروبية تجنيساً للأجانب، وذلك بنسبة تقاس بعدد الذين مُنحوا الجنسية في العام 2017 من كل 100 أجنبي مقيم في البلد نفسه.

وكانت السويد الأعلى نسبة؛ بمعدّل 8.2 مجنسين من كل 100، ورومانيا بمعدل 5.9، وفنلندا بمعدل 5، ثم البرتغال بمعدل 4.5، فاليونان بمعدل 4.2 مجنسين من كل 100 أجنبي.