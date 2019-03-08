صورة جديدة لحلا شيحة بالحجاب في كواليس "زلزال"

من جديد، ظهرت الفنانة حلا شيحة بالحجاب، خلال كواليس مسلسل "زلزال"، بصحبة "ميكاب أرتيست" تامر دهب، الذي نشر صورتها عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "هنا" مرتدية جلباب أسود فضفاض وغير منقوش، بالإضافة إلى حجاب قاتم اللون، وأسفله حجاب أخر بألوان متعددة.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حصدت خلال الساعات الماضية، على آلاف تسجيلات الإعجاب وعشرات التعليقات، أبرزها: "زي القمر" و"النجمة الحلوة اللي في حياتنا".

مسلسل "زلزال" هو أول عمل تعود به "شيحة" للتمثيل عقب غياب دام 13 عاماً منذ فيلم "كامل الأوصاف"، التي شاركت فيه مع الفنان الراحل عامر منيب، ومن ثم قررت ارتداء النقاب والاعتزال.

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحا أعلنت، أغسطس الماضي، تراجعها عن اعتزال الفن، وتخليها عن الحجاب، بعد أشهر من خلعها النقاب، واكتفائها بغطاء الرأس.

وقالت "حلا"، في بيان سابق، إن اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية، وهو الأمر الذي شجعها عليه زوجها، وهي تعيش هذه الأيام حالة إنسانية وفنية مبهجة، لقرب عودتها لتقديم ما تحب من أعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة، نافية بذلك شائعة انفصالها عن زوجها.

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