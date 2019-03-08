"مصطفى" يقاضي زوجته: "بتقولي أنت مش رومانسي زي الأتراك وبتخلص باقة النت عليهم"

بعد 5 أعوام من الزواج، أقام «مصطفى.ع» 36 عامًا، دعوى نشوز ضد زوجته «مها.أ» 28 عامًا، لاستحالة العشرة بينهما، بسبب سوء المعاملة التي يلاقيها الزوج في منزله.

قصة حب انتهت على أبواب محكمة الأسرة، بعدما هجرت «مها» منزل الزوجية، يروي الزوج لـ«هن»: «اتجوزنا عن حب بعد ما اتعرفنا من خلال الشغل وجهزنا بيتنا وكل حاجة واتجوزنا بعد خطوبة تقريبا سنة ونص.. في بداية الزواج كانت هادية وكويسة لكن بدأت تتغير شوية شوية وإهمال في نفسها وبيتها بشكل مش طبيعي خصوصا بعد ما خلفت المرة التانية وكتير نبهتها لده بالخناق وبالذوق لكن مفييش فايدة».

خلافات نشبت بين الزوجين وصفها الزوج بـ«العادية»، يضيف: «كان بينا خلافات عادية لكن أي نقد بوجهه لها بتكبر الأمور جدا وتعند بشكل مش طبيعي لدرجة مبقتش قادر أقعد في البيت بتخلص باقة النت على المسلسلات التركي والهندي اللي بقت واكلة دماغها بالرومانسية اللي مش موجودة وبدل ما تقلدهم وتهتم بنفسها بتتهمني أنا إني مش رومانسي ومش زيهم وتحرق دمي بإن تصرفاتي مش زي الرجالة اللي بتشوفهم وتقارن.. أنا راجل بيشتغل شغلانتين المفروض أروح بقى أكمل معاها المسلسلات الفاضية وأقلدهم عشان مراتي مش طبيعية وعايشة في الخيال».

محاولة لإصلاح الأحوال بالعمل من المنزل فترة مؤقتة للتواجد مع أسرته – حسب رواية الزوج – يوضح: «قولت خلاص أشتغل أونلاين عشان أبقى موجود في البيت ومتزعلش لكن ده أشبه بالمستحيل بقينا نتخانق أكتر عشان سحبها سرعة الإنترنت على المسلسلات والفيس بوك وأونلاين طول الوقت وكأنه ملكية خاصة لها وجنبه الزعيق والصويت طول الوقت جنب العيال.. أنا تقريبا مليش وجود في البيت حتى دولابي بقى متاخد لهدوم العيال وحاجاتها معرفش أطلع لنفسي قميص».

مشاجرة بين الزوجين لجأت فيها الزوجة إلى منزل والدها ولم تعد إلى الآن: «أخر مرة اتخانقنا من حوالي 8 شهور وغضبت عند أبوها بسبب إني قولتلها عايز أحس إن لي مكان في البيت وإن معايا زوجة بتحبني زي أصحابي.. ألاقي البيت هادي وأعرف أعمل أي حاجة فردت هو أنا كدا وإن كان عاجبك قولتلها طبعا مش عاجبني وازاي تكلميني كدا واتخانقنا بشكل حاد وسيبت البيت ولما رجعت لاقيتها أخدت العيال ومشيت عند أهلها".

وأكمل: "خليتها كام يوم لحد ما نهدى ولما حاولت أصالحها أبوها قالي مش عايزاك وطلقها وسيبلها الشقة وكل حاجة... قولتله زي ما خرجت من غير إذني ترجع وبدأت الخلافات تكبر والمشاكل لدرجة قابلتها مرة في الشارع ومسكت ايدها عشان أوقفها صوتت ولمت عليّ الناس.. وهي لحد دلوقت على ذمتي بتلم علي الناس كأني متحرش بيها».

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