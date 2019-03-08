في اليوم العالمي للمرأة.. الملكة رانيا للأردنيات: قادرات على العطاء

هنأت الملكة رانيا العبدالله، اليوم الجمعة، الأردنيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ونشرت صورة تجمعها بمجموعة من الفتيات الأردنيات عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
وأرفقت الملكة رانيا الصورة بتعليق، جاء فيه: "كانت وما تزال تثبت قدرتها على الحب والعطاء وتحويل التحديات إلى فرص، إلى كل سيدة في الأردن والعالم، أحييكن في يومكن، يوم المرأة العالمي".
ويوافق 8 مارس الاحتفال الدولي باليوم العالمي للمرأة، إذ يسلط الجميع الضوء على أبرز إنجازاتها وإسهاماتها في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والفنية وغيرها.
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