بالفيديو| فنانة لبنانية ترد على السخرية من "شكلها": أنا قمر يا متنمرين

ردت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، زوجة الممثل السعودي يعقوب الغامدي، على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا، بعد نشر صورة جديدة لها بـ"مكياج سموكي"، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وقالت "ليلى"، في مقطع الفيديو الذي لم يتجاوز الدقيقة الواحدة: "القيامة قامت على الصورة دي"، متابعة أن هناك أشخاص "بيسترزقوا" من مهاجمة المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، والسخرية منهم.

وأضافت أنه من وسط الحسابات الإلكترونية المهاجمة لها، يوجد شخص متخصص في مهاجمة الفنانات اللبنانيات، ووصف الممثلة وملكة جمال لبنان سابقًا نادين نجيم بأنها ليست جميلة، "وبيقول عليها بشعة مش حلوة".

واختتمت حديثها قائلة إن تلك التعليقات تعتبر "تنمر"، لا يمكنه أن يأثر على ثقتها في نفسها، ويسبب لها عقد نفسية، "أنا لاقية حالي قمر".

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