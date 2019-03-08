كارا ديل تلفت الأنظار بفستان أسود وحذاء باللون البيج

جذبت العارضة كارا ديل تورو، الأنظار إليها كعادتها عندما ارتدت ثوبا أسود كاشفا في عرض خاص لفيلم الإثارة الغربي الجديد "ذا كيد إن لوس أنجلوس"، وعلى السجادة الحمراء اختارت فستانا أسود من الشيفون لمزيد من الإثارة والذي كشف عن مفاتنها ومنحينات جسدها المثيرة وساقها الطويلة.

وعززت ديل تورو طولها مع حذاء عالٍ باللون البيج، واختارت أن تبقي شعرها الأشقر الناعم منسدلا في تموجات انسابية على كتفيها لإبراز ملامح وجهها الناعمة، واشتهرت عارضة البيكيني الأميركية، البالغة من العمر 27 عاما، جزئيا بسبب حسابها عبر "إنستغرام"، ومتابعيها البالغ عددهم 889 ألف متابع.

أثّرت وسائل التواصل الاجتماعي على ديل بالإيجاب فبلغ عدد متابعيها عبر "تويتر" 16.2 ألف متابع، كما أثّرت ديل نفسها عليها حيث تستعرض وتنشر دائما مراجعات لبعض المنتجات على منتصاتها الخاصة، يذكر أن ديل وقعت مؤخرا عقدا جديدا لصالح شركة "إيليت موديل مانجمنت" وهي شركة رائدة عالميا تعمل في مجال إدارة عارضات الأزياء.

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