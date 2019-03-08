30 مضغة.. نصائح مبتكرة للتحكم في طريقة تناول الطعام لتجنب زيادة الوزن

تتحكم الإرادة في طريقة تناول الطعام وكميته، حيث يعاني كثير من الأشخاص من زيادة في الوزن، ويعانون كذلك من عدم قدرتهم على التحكم فيما يأكلون ما يترتب عليه مشاكل أكبر في الصحة، لذا يقدم موقع "health24"، نصائح وعادات يجب مراعاتها عند تناول الطعام:

- عدم إلغاء وجبات الطعام

يؤدي تناول الطعام مع الشعور بالجوع، إلى تناول كميات أكبر منه كل يوم، لذا يجب عدم إلغاء ميعاد وجبة أو عدم تناولها.

- تجنب تناول الطعام أمام شاشات التلفزيون أو الكمبيوتر

تؤدي تلك العادة إلى عدم الوعي بكمية الطعام التي تنتاوله، وأحيانا تؤدي إلى الإفراط في الأكل حتى مع الشبع.

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- مضغ الطعام ببطء

30 مضغة للطعام هي نصيحة الخبراء، حيث يسمح هذا الوقت للعقل بالسيطرة على طريقة وكمية تناول الطعام، وكذلك الشعور بنكهته.

- لا تتناول الطعام في المطعم

يجب محاولة عدم تناول الطعام خارج المنزل، فقد يؤدي ذلك إلى إفراط في تناول الأطعمة المحملة بالسعرات، فضلا عن التصميم على أكل كل الكمية.

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