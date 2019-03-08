محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- يعد السجق الشرقي، أحد الأطباق المفضلة لدى الكثير، وهو مشهور في العديد من المطاعم، وله مذاق مميز، ومن خلال هذا الفيديو يمكن معرفة طريقة تحضيره بشكل بسيط ومختصر للوقت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على طريقة عمل "السجق الشرقي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.