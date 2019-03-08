بالصور| ميرهان حسين بإطلالة جريئة في أول "فوتوسيشن" بعد السجن

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خضعت الفنانة ميريهان حسين لجلسة تصوير حديثة بعدسة المصور حسام عاطف فاروق، بعد مرور نحو أسبوعين على قضائها مدة عقوبتها في قضية "كمين الهرم".
ونشرت "ميريهان" صور الجلسة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة في أحد الأماكن المفتوحة، مرتدية فستان طويل من الستان الأصفر، ذو فتحة جانبية كشفت عن ساقيها.
وتواصل ميريهان حسين تصوير مشاهدها في مسلسل "علامة استفهام"، المقرر عرضه في رمضان 2019، ويشاركها بطولته محمد رجب ومحمود البزاوي، وهيثم أحمد زكي ومي سليم، وهو من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.
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