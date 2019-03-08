اعتقال شاب اعتاد التسلل إلى منزل تايلور سويفت

أعلنت الشرطة الأمريكية، وقف رودجر الفارادو المحكوم عليه بعدم الاقتراب من مقر إقامة المغنية تايلور سويفت في نيويورك، مجددا بعدما تسلل أمس الخميس إلى منزلها.

ويضايق الفارادو نجمة الغناء منذ أشهر عدة.

وحسبما ذكرت ديلي ميل، قد أوقفت الشرطة الرجل الذي يبلغ عمره 23 عاما، عند الساعة 02.45 فجرا في منزل نجمة البوب، حيث تمكن من الدخول بعد تحطيم زجاج نافذة في غياب سويفت، مثلما أوضحت ناطقة باسم الشرطة.

وكان الفارادو وهو من فلوريدا تمكن في أبريل الماضي من الدخول إلى منزل سويفت مستخدما سلما عبر نافذة، وكانت النجمة غائبة يومها، وتمكن حراس المغنية والشرطة من إخراجه وتوقيفه.

Advertisements

ومنعه أحد القضاة من الاقتراب من منزل سويفت، واعترف بالتهمة الموجهة إليه في يناير الأول وحكم عليه بالسجن 6 أشهر لم يكن قد بدأ تنفيذها مع لزوم متابعة علاج نفسي، وفي مطلع 2018 أوقف بعدما حاول تحطيم باب منزلها بـ"رفش".

وأوقف بعد تسلله الأخير أمس الخميس ووجهت إليه تهمة السرقة وعدم إطاعة أوامر المحكمة، وفق ما أوضحت الشرطة.

وكانت المغنية قالت في مقابلة لها مع مجلة "إيل"، إن العنف هو مصدر القلق الأكبر بالنسبة لها سواء خلال الحفلات أو على صعيد حياتها الشخصية.

​