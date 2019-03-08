في اليوم العالمي لها.. مايا مرسي: استقرار الدول لن يتحقق بدون مشاركة المرأة

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بالتهنئة وخالص التقدير إلى المرأة في جميع أنحاء العالم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام.

وأكدت رئيسة المجلس، أن هذا اليوم يعتبر فرصة للتأمل في التقدم المحرز في قضية المرأة على مستوى العالم، خاصة في ظل الأدوار الهامة التي تقوم بها المرأة في صنع تاريخ مجتمعاتهن، كما يعد فرصة لحشد الدعم لحقوق المرأة، متمنية أن تحظى جميع نساء العالم بمستقبل أفضل وأن تنعم بحقوقها كاملة، مشددة على أن استقرار الدول وتقدمها لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة حقيقية للمرأة في جميع المجالات.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات هامة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، تمثل أهمها في صدور الدستور المصري، الذي يتضمن نصوصا عديدة تكفل لها الفرص المتكافئة ويمنع التمييز الذي يمكن أن يمارس ضدها ويضمن لها الحماية، وقد نتج عن تفعيل الدستور حصول المرأة المصرية على نسبة تمثيل في مجلس النواب هي الأعلى منذ إنشاء البرلمان المصري وكفل لها ربع مقاعد المجالس المحلية، كما شغلت المرأة المصرية لأول مرة منصب المحافظ، وأول مستشارة أمن قومي لرئيس الجمهورية.

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واشارت إلى أنه على الصعيد الاجتماعي فقد تضاءلت الفجوة بين الجنسين في الالتحاق المدرسي وتراجعت مستويات وفيات الأمومة كما جرى تغليظ العقوبات القانونية في جرائم الختان والتحرش، وصدور قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة الختان، وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى حقوق كحق الخلع، ومنح الجنسية للأطفال وإنشاء محاكم الأسرة، ولعل إعلان رئيس الجمهورية تخصيص عام كامل للمرأة المصرية هو عام 2017، في سابقة فريدة من نوعها لم تحدث من قبل، تعد دليلا على مدى قناعة وإيمان القيادة السياسية بأهمية دور المرأة في المجتمع.

كما أطلق المجلس الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي أقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام المقبلة، وهي تعتبر الاستراتيجية الأولى على مستوى العالم في اتساقها مع أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن احتفال هذا العام باليوم العالمي للمرأة يتزامن مع الاحتفال بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية من أجل أمن واستقرار وحرية الوطن وهو هدف سامي تستحق عنه كل التقدير والاحترام، لتقدم نموذجًا عظيمًا لدور المراة في صنع تاريخ الوطن.

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