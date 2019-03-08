"القومي للمرأة" يحتفل بالسائحات في مطار القاهرة بالبنرات الترحيبية

حرص المجلس القومي للمرأة على الترحيب بالسائحات القادمات إلى مطار القاهرة الدولي غدا في اليوم العالمي للمرأة.
ووضع المجلس لافتات وبنرات ترحيب بضيوف مصر من السيدات الأجانب والمصريات.
كما أعلن المجلس استقبالهن بمزيد من الترحاب في يوم 8 مارس الموافق اليوم العالمي للمرأة فور الوصول إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالمطار.
من جانبها، أشارت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى أن مصر تحتفل خلال هذا الشهر في العادة باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية، وأضافت أن احتفالات هذا العام مختلفة عن الأعوام الماضية، حيث تحتفل مصر هذا العام بمرور 100 سنة على تمكين المرأة المصرية في تاريخ مصر الحديث.
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