طريقة تحضير عصير البرتقال بالموز المُنعش

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري عصير البرتقال بالموز على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: واحدة برتقالة 2 موز نصف ليمونة مقشرة 2 كوب ماء Advertisements 5 معالق سكر طريقة التحضير: نقشر البرتقال ونقطعه. نحضر الليمونة والموز. نضع المكونات في الخلاط ونضيف الماء والسكر ونضربهم حتى تمام التجانس. نضعه في الثلاجة، ويقدم.

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