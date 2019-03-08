محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث يعاني بعض الأشخاص من سماع صوت أشبه بصوت النحل، يشعرهم بالتوتر والإنزعاج، وإذا أهملوه قد يفقدهم السمع على المدى البعيد، إنه "طنين الأذن". لمزيد عن إهماله يفقدك السمع.. تعرف على طنين الأذن وأسبابه وطرق علاجه..اضغط هنا

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