وليد توفيق: لو عاد بي الزمان لالتقطت "سيلفي" مع عبدالحليم حافظ

قال المغني اللبناني الكبير وليد توفيق، إنه لو عاد الزمن به لفضل التقاط صورة "سيلفي" مع العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، موضحًا: "كان مطربي المفضل، والتقيت به، لكن لم يكن هناك هواتف محمولة أو كاميرات، وهذا ما أحزنني كثيرًا".
وأضاف توفيق، في حواره مع الإعلامية أروى مقدمة برناج "تحت السيطرة"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، خلال فقرة "التواريخ"، أنه لا ينوي التزوج إذا توفيت والدته، وتابع مازحًا: "في حد بيعملها مرة تانية؟، أنا لأ، خاصةً إنك بتتكلمي في 2060 يعني ما بيطلع مني شيء أبدًا".
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