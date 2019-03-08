استشاري تغذية علاجية توضح الأطعمة المفيدة للبشرة من التجاعيد

مع التقدم في السن تصبح البشرة أقل مرونة وأكثر هشاشة، وتظهر التجاعيد بشكل أكبر وتتناقص كمية الدهون التي تتراكم فى الطبقات العميقة من الجلد، ما يؤدى إلى ترهل البشرة، وتناول بعض الأطعمة يغنيك عن الحاجة إلى جراحة تجميل واللجوء إلى البوتوكس، كما ذكرت الدكتورة بسمة هنداوى، استشارى التغذية العلاجية أثناء حديثها لـ"هُن"، والتي توضح بعض هذه الأطعمة:

السمك

لاحتواء السمك على الأحماض الدهنية النافعة تساعد على زيادة قوة الدماغ ونفخ البشرة وتقلل من احتمال إصابة البشرة بالبقع الداكنة.

زيت بذر الكتان

تناول زيت بذر الكتان لغناه بالأوميجا 3 التي تعمل على إزالة البثور والتجاعيد.

الكافيار

يحفز الجسم على إفراز هرمونات تساعد على إصلاح أنسجة الجلد التالفة وتجديد بروتينات الكولاجين وتحسين طبقة الأدمة تحت الجلد.

تناول زيت الزيتون حيث يزيد من مرونة الجلد

البيض

تناول البيض يجدد البشرة ويحافظ على شبابها لغناها بالأحماض الأمينية الأساسية

الكوارع

لغناها بالجيلاتين والكولاجين تعطى بشرة مشدودة ونضرة.

الشيكولاتة

ينصح بتناول الشيكولاتة لغناها بالفولافونات التي تمنع تشكل التجاعيد وتزيد من ترطيب الوجه.

الكاكاو

لاحتوائها على "الابيكاتسين والكاتسين" حيث تعمل على توازن الرطوبة في الجلد وتجعله أملس.

الشاي الأخضر

لغناه بالبوليفينول الذى يمنع الإجهاد ويؤخر التجاعيد.

التوت

تناول التوت يغني عن اللجوء إلى حقن البوتكس لشد البشرة.

جوز الهند

تناول الجوز غني بـ"فيتامين هـ" المكافح للشيخوخة

الخضراوات الخضراء

الإكثار من تناول الخضراوات ذات اللون الأخضر مثل البروكلي لاحتوائه على الكويوستين والايروثيوسيانين والسبانخ لغناها ببيتاكاروتين التي تعمل على حيوية البشرة ونقائها.

تناول العنب والفراولة والخوخ والبطيخ يعزز بناء الكولاجين.

ونصحت بضرورة الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون والمأكولات الحارة لأنها تزيد من الحبوب والشوائب في البشرة، وتجنب التعرض للأشعة الشمس الشديدة وأخذ قسط كافٍ من النوم، حيث يزيد من إفراز هرمون النمو ويزيد من سُمك الجلد، وشرب ما لايقل عن 8 أكواب مياه يوميًا وكذلك الحرص على ممارسة الرياضة التي تزيد إفراز مادة الكولاجين التي تحمى الجلد من علامات الكبر.

​