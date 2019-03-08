استشاري جلدية توضح فوائد عدم إزالة شعر المنطقة الحساسة

تستخدم بعض السيدات العديد من الأساليب لإزالة شعر المنطقة الحساسة، دون معرفة خطورة ذلك منها حدوث الالتهابات.
وأوضحت الدكتورة أميرة المهدي، استشاري الأمراض الجلدية، فوائد عدم إزالة شعر المنطقة الحساسة منها كما ذكرت أثناء حديثها لـ"هُن".
- الحماية من البكتريا والالتهابات
فهو يمنع تآكل الجلد ويمنع حدوث الالتهابات، وخاصة أن جلد هذه المنطقة حساس للغاية.
- ينظم درجة الحرارة في الجسم
وذلك لأن في الحر الشديد يتعرق شعر المنطقة الحساسة ولا يصل إلى الجسم.
- ويعتقد البعض كما ذكرت أن شعر العانة لا يتوقف عن النمو ولكن ذلك غير صحيح يتوقف الشعر عن النمو عندما يصل إلى نقطة معينة ويتساقط بعد ذلك وينمو شعر آخر، وهذا يعمل على تجديد الخلايا.
- يمكن أن يتسبب إزالة شعر المنطقة الحساسة في ظهور الندوب، ما يشعر المرأة بألم شديد وتظهر الالتهابات تدريجيا.
ونصحت في نهاية حديثها بضرورة حفاظ المرأة على نظافتها بتنظيف هذه المنطقة بالماء والصابون خاصة بعد التعرق.
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