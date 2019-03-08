الطريقة الصحيحة لوضع كريم اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

يحارب الكريم جفاف اليد وخشونتها ويمنحها ملمساً ناعماً مثل الحرير، بشرط وضعه بطريقة صحيحة.

لهذا الغرض توصي خبيرة التجميل الألمانية بيرغيت هوبر بتدليك اليد بالكريم جيداً، بحك ظهر اليد في ظهر اليد بحركات دائرية، ثم تدليك الأصابع والأظافر والجلد المحيط بها أيضاً، ثم الكف والساعد.

وفي الخطوة الأخيرة يجب ارتداء قفاز من القطن لفترة قصيرة للحصول على بشرة يد مخملية.