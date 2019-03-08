فيديو| "ضرب وسب ومرض ودلع".. أمومة الفنانات في أسبوع على "السوشيال ميديا"

أعمال فنية ومشاهد درامية ولقاءات تليفزيونية، كثيرًا ما تربط المشاهدين بالفنانات المفضلة لديهن، لكن ثمة جانب خفي من شخصياتهن يظل بعيدًا عن أعين الجمهور يتعلق بتعاملاتهن الشخصية والجوانب الأسرية من حياتهن، تكشفها بعضهن خلال أحاديث لوسائل إعلامية أو عبر حساباتهن الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد الأسبوع الجاري عددا من اللحظات الإنسانية، التي شاركتها فنانات مع متابعيهن أظهرت جوانب الأمومة بحياتهن الشخصية، يرصدها "هن" في السطور التالية:

- سيرين عبدالنور

الدلع واللعب، كانا اختيار الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور للظهور مع ابنها الأصغر "كريستيانو"، إذ نشرت مقطعًا مصورًا طريفًا يجمعهما معًا عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلاله داخل المنزل وهي تلاعبه، فيما تفاعل هو معها بإصدار ضحكات عالية، وعلقت قائلة: "بدو ينام وبدو يلعب بنفس الوقت".

- مها أحمد

تعرض ابن الفنانة مها أحمد لوعكة صحية انتقل على إثرها للعلاج بأحد المستشفيات، الإثنين الماضي، ونشرت مها صورة له وطالبت متابعيها بمواصلة الدعاء بإتمام الشفاء، لكنها عادت لطمأنتهم على صحته وخروجه من المستشفى اليوم، وعلقت قائلة: "الحمد لله ربنا كريم، شكرا لكل اللي دعوا لأحمد وسألوا عليه.. خرجنا من المستشفى على خير، ربنا قادر على كل شيء".

- علا رشدي

احتفلت الفنانة علا رشدي بعيد ميلاد ابنها "آدم"، الأحد الماضي، ونشرت صورًا تجمعها به عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "أسعد عيد ميلاد كل سنة وأنت طيب يا زوز".

- أبرار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، نشرته الممثلة الكويتية أبرار عبر حسابها الشخصي على "سناب شات"، مع ابنتها داخل سيارتها، وظهرت خلاله وهي تعتدي على ابنتها بالضرب والسب، حيث كانت تنتظرها داخل السيارة، وعندما جاءت بدأت بالاعتداء عليها بالضرب وشتمها، مشيرة إلى أنها عادة ما تكون سبب تأخيرها.

وظهرت الفتاة في الفيديو، حافية القدمين، وتضحك ولم تأخذ ملاحظات والدتها على محمل الجد، ما أثار غضب والدتها وراحت تضربها مرة أخرى.

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